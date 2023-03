5/13 ©IPA/Fotogramma

Difendersi da una ‘guerra ibrida’ richiede competenze e azioni differenti da quelle necessarie per proteggersi da un conflitto militare tradizionale. Per questa ragione l’Alleanza Atlantica e l’Unione Europea hanno aperto in Finlandia l’European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, il Centro europeo d’eccellenza per contrastare le minacce ibride