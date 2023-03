Pubblicati in Italia gli scritti di Il'in, il filosofo amato da Putin

Sono stati da poco pubblicati in Italia gli scritti del filosofo russo Ivan Il'in che ha influenzato Vladimir Putin. "Sulla Russia" (Aspis) a cura di Olga Strada, autrice, a lungo artefice di scambi culturali fra Italia e Russia ed ex direttrice dell'Istituto di cultura italiano a Mosca, raccoglie i due testi "Sulla Russia. Tre discorsi", del 1934, e "Cosa riserverà al mondo lo smembramento della Russia", del 1950, del filosofo russo riscoperto, come altri pensatori emigrati dopo la Rivoluzione, solo negli anni Ottanta del Novecento, testi che individuano, come traccia per garantire uno stato forte in Russia, il riconoscimento della spiritualità insita nella storia del Paese.