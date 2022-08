6/12 ©Getty

BREZNEV (1964-1982) - Il suo posto alla guida del Pcus fu preso da Leonid Breznev, che guidò l’Urss per quasi vent’anni. Sotto la sua leadership l’Unione Sovietica conobbe non solo un’epoca di rinnovata tensione col blocco Occidentale, ma anche drammatici avvenimenti come la repressione della Primavera di Praga (1968) e l’invasione sovietica dell’Afghanistan (1979). Morì mentre era ancora in carica, come Lenin e Stalin prima di lui