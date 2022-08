Addio a Gorbaciov, Johnson: "Un esempio". Biden: "Leader raro"

Mikhail Gorbaciov, ultimo segretario generale del Partito Comunista ed ex presidente dell'Unione Sovietica, è morto il 30 agosto all'età di 91 anni. Molte le reazioni arrivate dai leader politici di tutto il mondo. Da Boris Johnson, che lo ha definito “un esempio”, a Joe Biden, che lo ha descritto come un “leader raro”.

Johnson: “Un esempio”. Macron: "Uomo di pace"

Boris Johnson ha messo in contrasto la figura di Gorbaciov con quella dell'attuale presidente russo Vladimir Putin sullo sfondo della guerra in Ucraina. "Sono rattristato - ha scritto il premier Tory uscente britannico via Twitter - di apprendere della morte di Gorbaciov. Ho sempre ammirato il coraggio e l'integrità con cui egli portò la Guerra Fredda a una conclusione pacifica. In un tempo segnato dall'aggressione di Putin all'Ucraina, il suo impegno senza risparmio per aprire la società sovietica resta un esempio per tutti noi". Mentre il presidente Francese, Emmanuel Macron, ha scritto, su Twitter, ricordando la memoria di "un uomo di pace le cui scelte hanno aperto un percorso di libertà ai russi. Il suo impegno per la pace in Europa ha cambiato la nostra storia comune".

Biden: con lui “un mondo più sicuro”

Parla invece di “un uomo di Stato unico che ha cambiato il corso della storia”, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Mentre il presidente americano Joe Biden ha ricordato che le sue azioni sono state quelle di un leader con "immaginazione sufficiente per vedere che un altro futuro era possibile e il coraggio di rischiare l'intera carriera per raggiungerlo. Il risultato è stato un mondo più sicuro e più libertà per milioni di persone”. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a sua volta ha descritto Mikhail Gorbaciov come "un leader degno di fiducia che ha aperto la strada a un'Europa libera".

Le condoglianze di Putin

Intanto, lo stesso Putin ha espresso le sue più sentite condoglianze per la morte di Gorbaciov e ha fatto sapere che manderà un telegramma ai parenti e agli amici del defunto, come ha riportato il Cremlino citato dalla Tass.