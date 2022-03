Guerra Russia Ucraina, Gorbaciov: fate di tutto per fermare Putin

Non è un blocco monolitico quello dell’opinione pubblica russa a favore di Putin. Lo conferma l’intervista del giornalista Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov all’ultimo leader dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov. "Ieri ho visitato Gorbaciov in ospedale, ha compiuto da poco 91 anni e non sta bene, ma mi ha confermato che bisogna fare quanto possibile per fermare la minaccia di una guerra nucleare", ha detto Muratov durante un'audizione alla commissione giuridica del Parlamento europeo. (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I VIDEO)