Ucraina, Putin: "Russi e ucraini unico popolo, non torno indietro"

Parlando in apertura di una riunione del Consiglio di sicurezza russo , il presidente Vladimir Putin ha detto che non ritornerà "mai indietro" rispetto alla "dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo". Sulla guerra in corso, ha affermato: "I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili", ma "i neonazisti ucraini lo impediscono e stanno trattando i civili come scudi umani". Il capo del Cremlino ha assicurato che Mosca sta facendo "di tutto per evitare vittime civili" e ha poi aggiunto che "migliaia di stranieri sono tenuti in ostaggio in Ucraina", spiegando che i militari russi "stanno combattendo per la pace, per non avere un'anti-Russia" creata dall'Occidente "che ci minaccia, anche con armi nucleari".