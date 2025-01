Medioriente, news. 11 morti e 15 feriti in raid a al-Mawasi. LIVE

Almeno 11 persone sono morte e altre 15 rimaste ferite in un attacco aereo israeliano che stanotte ha colpito una tendopoli che ospita famiglie di sfollati nel sud della Striscia di Gaza, secondo fonti mediche palestinesi citate dai media locali. Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini. Il raid sarebbe avvenuto nella zona umanitaria di al-Mawasi. È emergenza sanitaria a Gaza con sette neonati morti per il freddo in una settimana. Il dipartimento generale dei Media Esteri del ministero della Cultura e dell'orientamento islamico dell'Iran ha confermato in una nota l'arresto di Cecilia Sala "per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran. Il suo caso è sotto inchiesta". In Vaticano si è tenuta la messa di papa Francesco in occasione della Giornata mondiale per la pace.





