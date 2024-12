Introduzione

Non si fermano le voci secondo cui la vicenda della giornalista Cecilia Sala, arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre, potrebbe essere un nuovo caso di “diplomazia degli ostaggi”. La pratica consiste nell’arresto arbitrario (o comunque con motivi deboli) di cittadini stranieri da parte dell’Iran, per poi utilizzarli come leva per ottenere favori da parte degli Stati di nazionalità dei fermati oppure per arrivare alla liberazione di detenuti iraniani all’estero.

C’è chi sottolinea infatti come il 16 dicembre, soltanto tre giorni prima dell'arresto di Sala, all'aeroporto di Malpensa la Digos di Milano ha fermato un 38enne iraniano, Mohammad Abedini Najafabadi, su mandato di cattura statunitense, con l’accusa di associazione per delinquere e fornitura di supporto al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, considerate un’organizzazione terroristica. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, data la fragilità della situazione, invita però alla prudenza e definisce in ogni caso “inutile” lasciarsi andare a “dietrologie”