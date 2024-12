Introduzione

Il carcere di Evin, situato in Iran a nord della capitale Teheran, è uno dei simboli più noti della repressione politica nel Paese. Nel 2022 vi è stata incarcerata per 45 giorni anche la blogger italiana Alessia Piperno.

Secondo un recente rapporto dell'Istituto francese per le relazioni internazionali (Ifri) firmato dallo studioso Clement Therme, che esamina in particolare "il caso degli europei detenuti a Teheran", l'arresto arbitrario di cittadini stranieri o con doppia nazionalità ha origini lontane in Iran ed è riconducibile alla cosiddetta "diplomazia degli ostaggi" che in passato ha permesso alla Repubblica islamica, in un contesto di sanzioni economiche e isolamento diplomatico, di usare i prigionieri come leva per ottenere favori o la liberazione di iraniani detenuti all'estero. Una pratica che tuttavia, secondo l'Ifri, si sta ritorcendo contro lo stesso Iran, destinato a rimanere "diplomaticamente inaffidabile" davanti a una condotta del genere. "La pratica della presa di ostaggi da parte della Repubblica islamica - si legge nello studio - costituisce uno dei fondamenti della sua politica estera dal 1979. Il 4 novembre di quell'anno diverse centinaia di studenti rivoluzionari penetrarono all'interno dell'ambasciata americana a Teheran prendendo in ostaggio una cinquantina di diplomatici, tenuti poi sotto sequestro per 444 giorni". Una "doppia trasgressione volontaria delle norme del diritto internazionale" e, da allora, "una componente essenziale della strategia asimmetrica iraniana di fronte all'Occidente".