Iran, rivolta e fiamme nel carcere dei dimostranti arrestati

Scontri e un incendio sono scoppiati nel famigerato carcere di Evin a Teheran, dove vengono rinchiusi i detenuti i prigionieri politici e dove, secondo quanto si era appreso dopo il fermo il 28 settembre, si troverebbe anche l'italiana Alessia Piperno. Centinaia di arrestati sono stati rinchiusi nella struttura, dopo le proteste che hanno infiammato l'Iran a seguito della morte della giovane Mahsa Amin. Secondo le ong per i diritti umani, nella prigione viene anche usata la tortura. Secondo Iran Human Rights, "il fuoco si sta espandendo nel carcere" ed "è stata udita un'esplosione". In un video diffuso dal canale social 1500tasvir si sentono persone che urlano "morte al dittatore". "I prigionieri, compresi quelli politici, sono completamente indifesi", ha detto Hadi Ghaemi, direttore del Centro per i diritti umani in Iran (CHRI) con sede

a New York.