Ue, come funzionerà la app per verificare l'età dei minori sui social

“La protezione dei minori è per noi una priorità" e in futuro si metteranno in campo "più azioni" contro le piattaforme che non si conformeranno alle nuove regole e non forniranno le garanzie richieste, ha spiegato in un’intervista al Financial Times Henna Virkunnen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.

