Instagram, l'app userà l'AI per capire se bambini e adolescenti mentono sulla loro età

L'intelligenza artificiale sarà in grado di rilevare alcuni segnali per capire se, al momento dell'iscrizione, gli utenti hanno inserito una data di nascita sbagliata per bypassare le restrizioni pensate per gli account teen. Gli account riconosciuti come appartenenti a minori saranno segnalati e spostati nella sezione corretta

Usare l’intelligenza artificiale per tutelare i minori sui social. È l’esperimento attuato da Meta che, in un post su X, ha fatto sapere che sta incrementando l’utilizzo dell’AI sull'app social allo scopo di rilevare la reale età dei ragazzi e assicurarsi che usino l’account teen a loro dedicato. Si tratta di una delle novità introdotte dall’azienda nell’ambito delle nuove misure per proteggere al meglio gli adolescenti online: questo perché troppo spesso i minori mentono sulla loro età per bypassare le limitazioni sulla privacy e finiscono per incappare in contenuti o profili non adatti alla loro giovanissima età.