IA, Meta migliorerà modelli usando post e commenti utenti europei

Nuova proposta del colosso tecnologico statunitense che mira a rendere più accessibile i modelli Meta AI per gli utenti europei ascolta articolo

Meta annuncia un nuovo piano per addestrare l’intelligenza artificiale per gli utenti europei, mediante l’uso di contenuti già pubblici come post e commenti. Verranno coinvolte anche le interazioni delle persone con Meta AI, come domande e richieste che risultano efficaci per migliorare i modelli della piattaforma. Questo addestramento, che segue il lancio di successo di Meta AI in Europa lo scorso mese, consentirà di supportare meglio milioni di persone e aziende nell’UE, insegnando all’IA di Meta a comprendere e riflettere più accuratamente le culture, le lingue e la storia europee.

Che cosa prevede il piano A partire da lunedì 14 aprile, le persone residenti in Unione Europea che utilizzano le piattaforme Meta inizieranno a ricevere notifiche, sia in app sia via email, che spiegano la tipologia di dati che cominceranno a utilizzare e come questo migliorerà l’AI di Meta e l’esperienza complessiva degli utenti. Queste notifiche includeranno anche un link a un modulo attraverso il quale sarà possibile opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei propri dati in questo modo.