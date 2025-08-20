Amazon Appstore, da oggi chiusura su dispositivi Android: cosa cambia

Lo store era stato fondato nel 2011 come alternativa a Google Play. Sempre nella giornata di oggi si interrompe il programma Amazon Coins, la valuta digitale con cui gli utenti potevano accedere a offerte e servizi ascolta articolo

A partire da oggi, mercoledì 20 agosto 2025, non sarà più possibile accedere all’Amazon Appstore sui dispositivi Android: su questi ultimi non sarà perciò garantito il funzionamento delle app scaricate tramite questa via. Amazon Appstore continuerà a essere disponibile altrove, inclusi i dispositivi Fire TV e tablet Fire.

Non è previsto un grande impatto sugli utenti Lo store era stato aperto nel 2011 in competizione a Google Play. Come specifica il sito di settore Tom's Hardware, la chiusura non avrà in realtà un grande impatto sulla maggior parte degli utenti. Sono infatti pochi quelli che utilizzano lo store al di fuori dei dispositivi Amazon. Le app, inoltre, dovrebbero continuare a funzionare anche dopo la giornata di oggi: non sarà però possibile scaricarne di nuove o aggiornare quelle esistenti.