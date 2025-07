Amazon, 30 anni fa Jeff Bezos lancia online il colosso dell'e-commerce

Oggi è il quarto uomo più ricco del mondo (secondo l'ultimo aggiornamento della rivista Forbes), con un patrimonio da capogiro, ma tutto ebbe inizio dal garage di casa sua a Seattle, con un capitale iniziale raccolto tra amici e famiglia. L’idea era quella di vendere libri online. Il resto è storia ascolta articolo

Trent’anni e non sentirli! Lanciato nel '95 come negozio online di libri dagli spazi angusti di un garage vicino Seattle - rispettando uno dei più affascinanti cliché dei “big” odierni dell'informatica -, oggi il portale è un gigantesco supermercato online, internazionale, in cui poter trovare di tutto, dalle scarpe all'idraulico. E per restare al passo con i tempi adesso il colosso fondato da Jeff Bezos già cavalca nuove sfide: dalle consegne con i droni ai servizi finanziari. L'intuizione vincente Il compleanno di Amazon.com cade il 16 luglio, a un anno dalla registrazione della compagnia (il cui primo nome era "Cadabra"). Bezos laureato con lode in Ingegneria elettronica e Informatica nel 1986 entrò subito nel mondo della finanza, lavorando per alcune delle aziende più prestigiose di Wall Street, tra cui Fitel, Bankers Trust e infine D. E. Shaw. È proprio in quest’ultima società che si fece notare per il suo talento e dove, a soli 30 anni, divenne vicepresidente. Ma quella scrivania gli stava stretta: nel 1994 decise di lasciare tutto per inseguire un’intuizione che cambierà la sua vita e quella del commercio mondiale. Studiando le potenzialità del web, infatti, Jeff Bezos scoprì che il traffico su Internet cresceva a ritmi vertiginosi. Lì scattò la scintilla: vendere libri online.

Gli inizi Il giovane imprenditore lanciò allora un sito in cui poter comprare libri, di carta, che all'inizio sembrò conquistare solo una nicchia di utenti tecnologici - il best seller di quell'anno fu una guida su come realizzare un sito web - ma che già dopo un anno, nonostante le perdite economiche, finiva in prima pagina sul Wall Street Journal, ponendo le basi per la rivoluzione chiamata e-commerce. La copertina del Time Nel '97 Bezos è già milionario (è l'anno in cui la società si quota in Borsa) e nel '98 il portale si espande Oltreoceano con il lancio di Amazon Uk e si allarga alla musica. Nemmeno dodici mesi dopo la copertina del Time incorona Bezos "uomo dell'anno". La bolla di Internet all'inizio degli anni Duemila non risparmia Amazon che però la supera diversificandosi, lanciando il Marketplace attraverso il quale milioni di aziende vendono direttamente i loro prodotti. Leggi anche Matrimonio Bezos, sposi e invitati vanno al party finale. FOTO