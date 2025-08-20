Google rinnova l’ecosistema Pixel: ecco i nuovi Pixel 10 (ma non solo)

Intelligenza artificiale integrata, fotocamere come sempre top e accessori intelligenti: ecco tutte le novità dell’autunno di Big G. E poi in Italia arrivano anche Pixel Watch 4 e i nuovi Pixel Buds 2a (niente da fare invece per il foldable)

Google alza il sipario sulla nuova generazione di dispositivi Pixel , puntando tutto su intelligenza artificiale, fotografia e integrazione tra prodotti. Protagonista del nuovo lancio "Made by Google" è la famiglia Pixel 10 – declinata in Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL ( LE FOTO ) – affiancata dal rinnovato Pixel Watch 4 e dagli auricolari Pixel Buds 2a. Un ecosistema che promette esperienze più fluide e personalizzate grazie al chip Tensor G5, alle funzioni Gemini on‑device e a un design più resistente e duraturo. Tra gli annunci di Google anche le nuove cuffie Pixel Buds Pro 2 e il pieghevole Pixel 10 Pro Fold, che però - scelta ancora una volta sicuramente difficile da comprendere per gli utenti italiani - non arriverà nel nostro Paese.

Pixel 10: IA e fotografia “per tutti”

Il Pixel 10 porta in dote un display Actua da 6,3 pollici con picco fino a 3000 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2, per una leggibilità migliore anche all’aperto e una maggiore resistenza nel tempo. Sotto la scocca c’è il nuovo Tensor G5, pensato per l’era Gemini: abilita funzioni come suggerimenti intelligenti, traduzioni in tempo reale e nuovi strumenti creativi direttamente sul telefono. La batteria da 4.970 mAh promette di superare agilmente la giornata e si ricarica fino al 55% in circa 30 minuti; debutta inoltre Pixelsnap, il sistema magnetico per l’aggancio rapido di accessori e la ricarica wireless Qi2.

Sul fronte fotografico, per la prima volta un Pixel “base” sfoggia un sistema a tripla fotocamera (wide da 48 MP, ultrawide da 13 MP e tele 5x), con Super Res Zoom fino a 20x e video HDR a 10 bit di default. In più arrivano strumenti fotografici potenziati dall’AI come Guida fotografica, Scatto Migliore automatico e Aggiungimi, pensati per semplificare lo scatto e migliorare i ritratti senza passaggi complicati.

Pixel 10 Pro e 10 Pro XL: il top si fa (ancora) più Pro

I nuovi Pixel 10 Pro (schermo da 6,3”) e Pixel 10 Pro XL (schermo da 6,8”) sono i top di gamma: adottano display Super Actua LTPO con refresh variabile 1–120 Hz e picco di 3.300 nit, il valore più alto mai visto su un Pixel. A bordo sempre il processore Tensor G5 con 16 GB di RAM e fino a 1 tera di spazio archiviazione: il tutto in un design protetto da certificazione IP68 con vetro protetto da Gorilla Glass Victus 2 e telaio in alluminio aerospaziale. Per chi sceglie i modelli Pro è incluso un anno di Google AI Pro, per sfruttare il meglio delle capacità di Gemini nelle app Google e nei flussi di lavoro quotidiani.

A livello fotografico troviamo una tripla fotocamera Pro: lente principale da 50 megapixel, ultrawide da 48 con Macro e tele 5x da 48 MP, capace di spingersi fino a 100x con Zoom Pro. Nei video arriva la registrazione 8K, con Video Boost per colori, dettagli e stabilizzazione più convincenti, oltre a Night Sight Video per le scene con scarsità di luce. La selfie cam passa a 42 megapixel con autofocus e campo visivo ultra‑ampio, mentre sul fronte energia la ricarica cablata diventa più rapida e arriva quella wireless Qi2 (fino a 25 W su Pro XL) tramite gli accessori Pixelsnap.