Le limitazioni di Meta agli account per adolescenti funzionano?

Nessuna diretta o foto in DM senza l’autorizzazione dei genitori. Le restrizioni dei profili per teenager, inaugurati su Instagram nell’autunno del 2024, si allargano e sbarcano anche su Facebook e Messenger. Ma gli utenti sono ancora pochi. “L’intento delle piattaforme è disegnare nuovi perimetri di responsabilità con i genitori”, sostiene Ernesto Belisario, avvocato esperto in diritto delle tecnologie