Kirby Air Riders in arrivo sulla nuova Nintendo Switch 2

Nel corso del Kirby Air Riders Direct di oggi, il game director Masahiro Sakurai in persona si è occupato di illustrare le nuove caratteristiche, le modalità di ritorno, i personaggi, i veicoli Air Ride e molti altri dettagli sul frenetico gioco d’azione a bordo di veicoli in arrivo per Nintendo Switch 2 il prossimo 20 novembre. Il nuovo gioco è un’esperienza entusiasmante in cui si sfreccia su terra, cielo e mare e che mette l’utente al centro di un vortice di divertimento con Kirby. Questa nuova avventura, che espande e migliora Kirby Air Ride, pubblicato in origine per Nintendo GameCube in Europa nel 2004, offre ai giocatori una serie di rider tra cui scegliere, ognuno con le proprie caratteristiche e abilità. Ci sono inoltre nuovi veicoli Air Ride, modalità riproposte dall’originale e nuove mosse speciali. Kirby Air Riders è un vortice di divertimento ad alta velocità sviluppato da Sora Ltd. e Bandai Namco Studios, Inc.

Ma quali sono le novità? Il game designer ha introdotto nuove tecniche di guida: ogni veicolo Air Ride, in breve “veicolo”, presenta forme e caratteristiche diverse. Di solito volano raso terra e si muovono in avanti automaticamente: non serve premere alcun pulsante né inclinare lo stick del Joy-Con 2 sinistro per accelerare. Lo stick sinistro va inclinato a destra o a sinistra per cambiare direzione. Verrà introdotta una nuova carica turbo: premendo il pulsante B, il veicolo toccherà terra, iniziando una carica turbo e frenando. Rilasciando il pulsante si attiverà lo scatto turbo. Come spiegato da Sakurai-san, questa non è una semplice accelerazione. Inclinando lo stick sinistro e tenendo premuta la carica turbo nelle curve, infatti, si possono effettuare derapate e acquistare così ancora più velocità. Attacchi speciali: per battere la concorrenza, però, velocità e abilità di manovra non bastano. Il pulsante Y è il pulsante “speciale”, che attiva la caratteristica mossa speciale di ogni personaggio. Attacca i tuoi avversari e nemici riempiendo l’indicatore dell’attacco speciale per poi sferrare il tuo attacco. Anche se la maggior parte dei personaggi ha un suo attacco speciale distintivo, Kirby ne ha ben quattro diversi: uno per ogni colore di Kirby disponibile. Combinando certe mosse speciali con tecniche di attacco come rotazione rapida, eseguita inclinando rapidamente lo stick da destra a sinistra, si potrà avere la meglio nel gioco.

Ogni giocatore ora ha più scelta Kirby Air Riders aggiunge un elemento di strategia al suo caos, dando più peso alla scelta del rider. Ogni rider nel gioco ha dei tratti caratteristici che possono influenzare le prestazioni del veicolo, come peso, resistenza, attacco speciale, attacchi ravvicinati e altro. Questi fattori possono dare un vantaggio o aumentare l'imprevedibilità del gioco a seconda dello scenario in cui ci si trova. Infatti è questo il motivo per cui nella modalità Air Ride si seleziona per primo il percorso, poi il rider e infine il veicolo da utilizzare. Oltre alla celebre e ben equilibrata pallina rosa, la gamma di rider disponibili include personaggi storici del mondo di Kirby, come Meta Knight, King Dedede o Waddle Dee aiutante, assieme a nemici già incontrati nella serie, come Cozy, Cuoco Kawasaki, Starman e altri. E per aiutarti a migliorare e a dare filo da torcere ai tuoi avversari, Kirby Air Riders ti permette di combinare liberamente rider e veicoli.