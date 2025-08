Nintendo, +18% dei guadagni grazie al lancio di Switch 2

Il successo della nuova console Switch 2 sostiene i risultati dI Nintendo, che rimane ottimista sulla tenuta della domanda per l'intero anno. Nel trimestre tra aprile e giugno l'utile netto del colosso dei videogiochi nipponico ha segnato un aumento del 18,6%, superando di poco i 96 miliardi di yen (560 milioni di euro), mentre il fatturato è più che raddoppiato, assestandosi a 572,3 miliardi di yen.

Incoraggianti anche le indicazioni sull'utile operativo, in crescita del 4,4% a 56,9 miliardi di yen nello stesso periodo di riferimento. Nei primi 4 giorni dal suo lancio in giugno, la Switch 2 ha venduto 3,5 milioni di unità, e l'azienda con sede a Kyoto ha detto di aver consegnato 5,8 milioni di console solo nel primo mese. Nintendo ha lasciato invariate le sue previsioni per l'anno fiscale che termina a marzo 2026, prevedendo un aumento del 7,6% dell'utile netto, a 300 miliardi di yen, e un fatturato di 1.900 miliardi di yen, equivalente a una crescita del 63%, stimando una consegna di almeno 15 milioni di console Switch 2.