Meta, la nuova presidente è Powell McCormick, ex consigliera di Trump

Tecnologia
Dopo la nomina lo stesso tycoon si è congratulato per la scelta in un post apparso sui social media. "Un'ottima scelta da parte di Mark Z!!!", ha scritto su Truth, parlando di Powell come di "una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l'amministrazione Trump con forza e distinzione!"

Il colosso delle nuove tecnologie Meta ha deciso di nominare Dina Powell McCormick presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, affidando così a una delle donne più influenti di Wall Street e già consigliera di Donald Trump la guida della prossima fase di crescita dell'azienda. 

La strategia di Meta

Powell McCormick lavorerà adesso per "definire la strategia complessiva e la sua implementazione di Meta", ha spiegato l'azienda di Menlo Park, in California, e lo farà a stretto contatto con i team di calcolo e infrastrutture con l'obiettivo di "garantire che gli investimenti multimiliardari raggiungano gli obiettivi prefissati e generino un impatto economico positivo". Dopo la nomina lo stesso presidente americano si è congratulato per la scelta in un post apparso sui social media. "Un'ottima scelta da parte di Mark Z!!!", ha scritto Trump, riferendosi all'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. "È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l'amministrazione Trump con forza e distinzione!", ha scritto ancora.

Il post di Donald Trump su Truth

La carriera

Nata in Egitto, Powell McCormick ha trascorso oltre 12 anni all'inizio della sua carriera ricoprendo diversi incarichi nel governo statunitense, tra cui quello di vice consigliere per la sicurezza nazionale per la strategia sotto la presidenza Trump.  La manager ha nel suo curriculum un'esperienza di oltre 25 anni, di cui 16 trascorsi in Goldman Sachs come partner con ruoli di alta dirigenza. Powell McCormick era una delle donne più influenti di Wall Street quando ha abbandonato proprio Goldman Sachs nel 2023 per far parte di una società di investimento e consulenza gestita da ex partner del colosso di Wall Street. In Goldman Sachs, il suo ruolo era quello di capo della divisione dedicata ai fondi sovrani, ambito nel quale ha lavorato per il rafforzamento dei legami della banca d'investimento con i fondi governativi. 

Meta cambia le regole della pubblicità in Europa. Grazie all’Europa
