Meta, la nuova presidente è Powell McCormick, ex consigliera di Trump

Il colosso delle nuove tecnologie Meta ha deciso di nominare Dina Powell McCormick presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, affidando così a una delle donne più influenti di Wall Street e già consigliera di Donald Trump la guida della prossima fase di crescita dell'azienda.

La strategia di Meta

Powell McCormick lavorerà adesso per "definire la strategia complessiva e la sua implementazione di Meta", ha spiegato l'azienda di Menlo Park, in California, e lo farà a stretto contatto con i team di calcolo e infrastrutture con l'obiettivo di "garantire che gli investimenti multimiliardari raggiungano gli obiettivi prefissati e generino un impatto economico positivo". Dopo la nomina lo stesso presidente americano si è congratulato per la scelta in un post apparso sui social media. "Un'ottima scelta da parte di Mark Z!!!", ha scritto Trump, riferendosi all'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. "È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l'amministrazione Trump con forza e distinzione!", ha scritto ancora.