Preserving Assisi, San Francesco in Gigapixel

Un istante sospeso nel tempo e poi il crollo improvviso. Dopo la scossa di terremoto di quel maledetto 26 settembre – correva l’anno 1997 - delle volte e dei meravigliosi affreschi della Basilica superiore di San Francesco rimase poco. È stato solo grazie ad una fortuita coincidenza, forse un miracolo per chi ci crede e ha fede, quegli affreschi sono stati ricomposti, ricostruiti così com’erano prima della scossa sismica. Grazie a delle fotografie. Poco tempo prima infatti, i capolavori realizzati da Giotto erano stati oggetto di una campagna fotografica realizzata dalla società Panini di Modena. Quegli scatti si rivelarono preziosi per consentire la ricostruzione pezzo per pezzo degli affreschi della basilica. Un lavoro certosino portato avanti per mesi che permette oggi – a distanza di tanti anni - di visitare questo luogo sacro con la stesso spirito di ammirazione e commozione che toccava chi visitava la chiesa prima del terremoto del 1997.