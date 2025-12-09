Meta cambia le regole della pubblicità in Europa. Grazie all’Europa

Sotto la pressione del Digital Markets Act e dopo la multa da 200 milioni di euro ricevuta nel 2025, Meta introdurrà finalmente per gli utenti europei una scelta reale sulla quantità di dati condivisi per la pubblicità su Facebook e Instagram. Dal 2026 sarà quindi possibile limitare la profilazione senza dover pagare un abbonamento – che d’altronde nessuno pagava, lasciando ogni dato a disposizione del colosso
