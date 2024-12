Iran, Ashkan Khatibi a Sky TG24: “Rivolta fatta da piccoli gesti”

Attore e regista molto famoso nel suo Paese, oggi rifugiato in Italia, Khatibi ha raccontato la lotta per i diritti e la democrazia del suo popolo in un momento in cui la resistenza di attiviste e attivisti continua: “Ogni giorno anche le forme di lotta cambiano. Le donne nelle strade iraniane si stanno opponendo al regime già solo cantando o togliendosi il velo, ballando”

Ashkan Khatibi, attore e regista iraniano, è un volto molto noto nel suo Paese perché tra le altre cose è stato attore protagonista di una delle serie tv più popolari del Paese. Nonostante ciò, è stato arrestato, interrogato, picchiato dal regime dei mullah, costretto a lasciare il Paese. Dopo diversi mesi in Turchia, trova rifugio in Italia, dove torna sul palcoscenico con due pièce, LE MIE TRE SORELLE e LUI, spettacolo teatrale andato in scena a Milano al Teatro Franco Parenti, presto in scena a Torino e che a novembre è diventato anche un libro con Baldini Castoldi. Ci ha raccontato la lotta per i diritti e la democrazia di iraniane e iraniani in un momento in cui la resistenza delle attiviste e attivisti continua, il governo è costretto a rafforzare la legge sul velo islamico obbligatorio per le donne, con pene che potrebbero arrivare perfino alla morte. E mentre sul fronte esterno l’Iran è indebolito: in Siria ha perso il suo alleato, il dittatore Bashar el Assad, e in Libano, a causa della guerra con Israele, le milizie sciite sostenute dalla Repubblica islamica di Hezbollah. La rivoluzione sarà fatta dalla Gen Z in Iran, con piccoli gesti di resistenza, ci ha detto. E il Paese è pronto per un regime change.