Da Trump ordinanza per docce più potenti e senza restrizioni su acqua

Da un lato il caos legato ai dazi (LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA) e all’inversione di rotta di Donald Trump sul tema, dopo il crollo delle Borse mondiali verificatosi nei giorni scorsi, dall’altra il presidente americano alle prese con le docce. Sì perché, come sottolinea anche la Bbc, il tycoon ha colto l’occasione per tornare su una delle sue storiche battaglie personali, ovvero quella contro i “soffioni della doccia a basso flusso”. Nelle scorse ore, infatti, Trump ha firmato un ordine esecutivo che revoca una norma risalente all’epoca in cui era presidente Barack Obama, ristabilendo in sostanza una definizione di "doccia" maggiormente permissiva e aumentando la quantità d’acqua che può essere erogata, in particolare nei modelli a più ugelli.