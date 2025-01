È rinchiusa in una cella del carcere iraniano di Evin da quattordici giorni Cecilia Sala, la giornalista romana arrestata il 19 dicembre. Le condizioni in cui si trova sono drammatiche: secondo quanto riportato da amici dei genitori della reporter, riferisce Il Post, Sala ha telefonato alla sua famiglia il 1 gennaio e ha raccontato di dormire sul pavimento della sua cella al freddo, con due coperte. E ha detto di essere stata privata anche dei suoi occhiali da vista. All'interno della cella non c'è nulla, nemmeno una brandina, e le luci sono sempre accese. Sala si trova in un regime di isolamento completo. Non ha ricevuto il pacco consegnato sabato dall’ambasciata alle autorità del carcere iraniano, che conteneva alcuni articoli per l’igiene, quattro libri, sigarette, un panettone e una mascherina per coprire gli occhi. Il ministero degli Esteri italiano aveva invece sostenuto due giorni fa che il pacco fosse stato consegnato in cella.