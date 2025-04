Grecia, bomba esplode ad Atene fuori dagli uffici della Hellenic Train

L'ordigno era stato sistemato in uno zaino lasciato su una moto senza targa all'esterno dell'edificio. Secondo la polizia, non ci sono feriti

Una bomba è esplosa fuori dagli uffici di Atene di Hellenic Train, la compagnia coinvolta nel peggior disastro ferroviario della Grecia. A quanto riportato dal quotidiano greco Ekathimerini, che cita fonti della polizia, alle 20:53 ora locale (le 19:53 in Italia) al sito web di notizie Zougla è giunta una telefonata anonima che segnava l'esplosione di una bomba entro mezz'ora. L'ordigno era stato sistemato in uno zaino lasciato su una moto senza targa all'esterno dell'edificio. Secondo la polizia, non ci sono feriti.