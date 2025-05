Messico, influencer Valeria Marquez uccisa durante diretta TikTok

La 23enne si trovava nel suo salone di bellezza a Zapopan, a ovest di Guadalajara, nello stato di Jalisco. Durante una diretta, alla quale stavano assistendo collegati oltre centomila utenti, si è vista la ragazza silenziare l’audio per interagire con qualcuno, non inquadrato nello schermo. Pochi secondi dopo, si è accasciata sulla poltrona, colpita da almeno due colpi di arma da fuoco: il primo all’addome, il secondo alla testa

Si è verificato in diretta TikTok l’omicidio dell’influencer e modella messicana, Valeria Márquez. La 23enne si trovava nel suo salone di bellezza a Zapopan, a ovest di Guadalajara, nello stato di Jalisco. La giovane è stata uccisa da colpi di arma da fuoco attorno alle 18:30 dello scorso martedì. Durante una diretta, alla quale stavano assistendo collegati oltre centomila utenti, si è vista l’influencer silenziare l’audio per interagire con qualcuno, non inquadrato nello schermo. Pochi secondi dopo, la donna si è accasciata sulla poltrona, colpita da almeno due colpi di arma da fuoco, il primo all’addome, il secondo alla testa. A interrompere la diretta è stata un’amica, che si trovava all’interno del salone, corsa a prestarle soccorso.

Le indagini

La polizia, che al momento sta indagando per identificare l’aggressore, ha confermato che si tratterebbe di un uomo ma non ha diffuso dettagli sul possibile movente. Non si esclude l’ipotesi di femminicidio: in base ad alcune testimonianze, pare infatti che Valeria Márquez avesse un rapporto conflittuale con il suo ex fidanzato.