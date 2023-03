Incidente treni in Grecia, premier si scusa con famiglie delle vittime

"Come Primo Ministro, devo a tutti, ma soprattutto ai parenti delle vittime, chiedere perdono", ha scritto in un post su Facebook, Kyriakos Mitsotakis. "Nella Grecia del 2023 - ha aggiunto - non è possibile che due treni viaggino in direzioni opposte sulla stessa linea e non vengano notati da nessuno"

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, si è scusato con le famiglie delle vittime del disastro ferroviario che ha provocato 57 morti e ha scatenato un'immensa rabbia in Grecia. "Come Primo Ministro, devo a tutti, ma soprattutto ai parenti delle vittime, chiedere perdono", ha scritto in un messaggio indirizzato ai greci e pubblicato sul suo account Facebook. "Nella Grecia del 2023, non è possibile che due treni viaggino in direzioni opposte sulla stessa linea e non vengano notati da nessuno".