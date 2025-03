Trump a Putin: "Accetta la tregua o sanzioni". Mosca prende tempo LIVE

Trump in pressing su Putin perché accetti la tregua di un mese in Ucraina negoziata dagli Stati Uniti con Kiev: 'Altrimenti ci saranno sanzioni devastanti'. I negoziatori Usa a Mosca entro la settimana. Il Cremlino prende tempo: 'Non vogliamo correre'. Putin punta a 'battere gli ucraini nel Kursk il più presto possibile'. Ripartono gli aiuti americani a Kiev. Zelensky: 'Dei russi non ci fidiamo. Se dicono no alla tregua, mi aspetto misure forti dagli Usa'. Dopo il raid su Mosca, contrattacco russo con i droni in 3 oblast ucraini. Missili sul porto di Odessa.

