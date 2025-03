Ucraina, Putin non chiude alla tregua. Trump: "Parole promettenti"

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Lo fa sapere il Cremlino. Secondo la presidenza russa, Mbs ha espresso la sua "disponibilità a contribuire a riportare alla normalità le relazioni tra Russia e Stati Uniti". Ha poi "sottolineato l'importanza della cooperazione nell'Opec+". "Il presidente russo si è congratulato con la leadership e il popolo dell'Arabia Saudita per il mese sacro del Ramadan e ha esteso i suoi più calorosi auguri al re Salman bin Abdulaziz Al Saud", si legge nella dichiarazione.

Per ora da Mosca non è arrivato né un 'sì' né un 'no'. La Russia "sostiene" l'idea di una tregua in Ucraina, ma ci sono una serie di "sfumature" che vanno ancora analizzate, e comunque ogni cessate il fuoco deve essere "tale da portare ad una pace a lungo termine e affrontare le cause di fondo del conflitto". Questa, in sintesi, la tanto attesa risposta di Vladimir Putin alla proposta scaturita dall'incontro di Gedda tra inviati americani e ucraini. I particolari vanno messi a punto con ulteriori "consultazioni con gli Stati Uniti", magari a livello di presidenti, ha aggiunto Putin, esprimendo "gratitudine" per gli sforzi del suo omologo americano Donald Trump per mettere fine al conflitto.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: