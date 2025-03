Ucraina, Crosetto: "Vogliamo pace duratura che tolga pericolo guerra"

"Se arriverà una tregua di 30 giorni come quella ipotizzata a Gedda, in quei 30 giorni bisognerà muoversi per garantire che sia l'inizio della pace", ha detto il ministro della Difesa in conferenza stampa a Parigi al termine della riunione con gli omologhi di Francia, Gran Bretagna, Germania e Polonia

L'accordo trovato ieri a Gedda tra Stati Uniti e Ucraina è un "punto di partenza fondamentale per raggiungere la tregua e poi la pace. Ora spetta a Putin la risposta". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Parigi al termine della riunione con gli omologhi di Francia, Gran Bretagna, Germania e Polonia. "Se arriverà una tregua di 30 giorni come quella ipotizzata a Gedda, in quei 30 giorni bisognerà muoversi per garantire che sia l'inizio della pace". Di "una pace in grado di durare negli anni", ha proseguito Crosetto, auspicando che questa tregua possa giungere anche "domani mattina". "Ogni giorno" - ha aggiunto Crosetto - "migliaia di missili continuano a colpire l'Ucraina. Questo non è cambiato. Da parte russa finora non è cambiato nulla".