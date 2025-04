Libri di Papa Francesco, record di vendite dopo la morte di Bergoglio

Svettano nella classifica dei Best seller di Amazon le opere del Capo della Chiesa: In cima, il memoir “Spera”, uscita lo scorso gennaio, seguito da "365 pensieri e parole per non arrendersi mai" e "Life. La mia storia nella Storia", rispettivamente in sesta e settima posizione

Impennata nelle vendite dei libri di Papa Francesco (ADDIO AL PAPA: IL LIVEBLOG) dopo l'annuncio della sua morte, un dato che riflette l'interesse e l'affetto del pubblico nei suoi confrontii. In vetta alla classifica Amazon dei Best seller c’è il memoir "Spera", ultimo libro del Pontefice, pubblicato il 14 gennaio 2025 in oltre 100 paesi, redatto assieme al direttore editoriale non fiction di Piemme e Sperling & Kupfer e fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno, Carlo Musso. L’opera, che si propone come un’autobiografia di Bergoglio, è stata descritta da Mondadori come “un autentico memoir, il primo di un Papa in carica. Il racconto di una vita, tutta intera, in prima persona e con un’unica voce".