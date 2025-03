Guerra Ucraina, Trump: "Putin accetterà cessate fuoco, lunedì sapremo"

Il Cremlino si dichiara 'cautamente ottimista' sulla tregua in Ucraina dopo il colloquio tra Putin e l'inviato della Casa Bianca Witkoff a Mosca. Inviate a Trump le condizioni dello zar, mentre si lavora a una telefonata tra i leader.

Stiamo trattando con Putin, penso accetterà il cessate fuoco. Ne sapremo un po' di più lunedì, speriamo che vada bene". ha detto Trump.Il presidente americano parla di un 'confronto produttivo' e chiede a Mosca di 'evitare massacri nel Kursk'. 'Se si arrendono saranno salvi', la risposta dello zar. Zelensky non si fida: 'Putin sabota la pace, condizioni inaccettabili'. Il G7 si ricompatta: 'Sanzioni a Mosca se rifiuta la tregua alle stesse condizioni di Kiev', si legge nella dichiarazione dei ministri degli Esteri dopo la riunione in Quebec: 'Sostegno incrollabile all'integrità dell'Ucraina'. Zakharova ancora contro Mattarella e Tajani: 'L'Italia attacca perché non ha nulla per difendersi'. Oggi la videocall dei 'volenterosi' promossa da Starmer. Meloni non ha ancora deciso se partecipare.

