Guerra in Ucraina, la situazione al fronte senza l’intelligence Usa

La situazione è poi ancora più complicata sul fronte dei droni d'assalto. L’Ucraina è infatti il primo Paese al mondo ad aver creato un'unità specializzata in questo tipo di armi, che finora hanno giocato un ruolo cruciale nel conflitto contro i russi. Si stima che in alcune fasi della guerra quasi l'80% delle perdite inflitte a Mosca siano state da imputare all'attacco con droni, Ma oggi, senza le immagini satellitari di Maxar, per i piloti ucraini è difficile portare a termine missioni, determinare le rotte per colpire i bersagli o anche solo scorgerli oltre le linee nemiche. Il sistema Gps viene infatti oscurato sul campo di battaglia, e gli operatori possono guidare i droni solo grazie al mix di immagini delle videocamere installate e delle mappe fornite dai satelliti.