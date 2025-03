Ucraina, massicci raid russi su infrastrutture energetiche. LIVE

La Cina "ha chiesto una soluzione politica attraverso il dialogo e i negoziati sin dal primo giorno della crisi ucraina e ha lavorato attivamente per la pace e ha spinto per i colloqui", ha replicato Wang a una domanda sull'avvio di negoziati diretti tra Stati Uniti e Russia per porre fine alla guerra in Ucraina con il presidente Usa Donald Trump che ha dichiarato di accogliere con favore l'assistenza della Cina in questo processo. La posizione di Pechino "è sempre stata obiettiva e imparziale, la nostra voce è sempre stata calma ed equilibrata. La Cina accoglie e sostiene tutti gli sforzi per la pace. Nessuno vince in un conflitto, ma tutti guadagnano nella pace. Il tavolo delle trattative è dove finisce il conflitto e inizia la pace. Avere un accordo di pace equo e duraturo che sia vincolante e accettato da tutte le parti interessate è un prezioso punto comune e tutte le parti dovrebbero impegnarsi congiuntamente per ottenerlo", ha affermato Wang.