Nato, media: “Trump vuole togliere 35mila soldati dalla Germania"

Continuano a essere tesi i rapporti tra la Nato e il nuovo governo statunitense guidato da Donald Trump. Il presidente Usa, stando a "fonti vicine all'amministrazione" citate dal quotidiano britannico The Telegraph, starebbe ora considerando l’ipotesi di ritirare 35.000 truppe americane dislocate in ambito Nato in Germania e forse di spostarle in Ungheria. Il motivo di questa scelta sarebbe la rabbia di Trump per la posizione che i paesi europei stanno mantenendo verso la guerra tra Russia e Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Trump è arrabbiato perché loro (gli europei) sembrano spingere per la guerra", ha detto ai media la fonte vicina alla Casa Bianca. Come spiega il Telegraph, il nuovo dispiegamento di truppe sarebbe dalla Germania all'Ungheria, che mantiene un rapporto positivo con la Russia e che nell'ultimo Consiglio europeo straordinario si è opposta agli aiuti europei a Kiev.