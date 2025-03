Trump: "Vicini a revocare sospensione sull'intelligence a Kiev"

“Riprendere la condivisione dell'intelligence con Kiev? Lo abbiamo quasi fatto". ha detto il presidente Usa ai giornalisti. “L'Ucraina deve essere seria e perseguire la pace, non ha le carte in mano” ha aggiunto

Gli Stati Uniti potrebbero revocare presto la pausa nella condivisione di dati di intelligence con Kiev, dopo gli annunci dei giorni scorsi. A lasciarlo intendere è stato il presidente Donald Trump, come riportano i media americani. Parlando nelle scorse ore con i giornalisti, alla domanda se stesse valutando la possibilità di revocare lo stop Trump ha risposto: "Ci siamo quasi, ci siamo proprio". "Faremo molti progressi", ha poi osservato il Presidente in riferimento agli attesi colloqui tra delegazioni di Stati Uniti e Ucraina in Arabia Saudita. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato lo stop alle forniture di armamenti a Kiev. "L'accordo sui minerali rari con l'Ucraina potrebbe avvenire nei prossimi due, tre giorni"" ha detto inoltre Trump, senza però fornire altre indicazioni. Non è chiaro se Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti, abbia fatto un auspicio o parlato di svolta certa.