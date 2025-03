Attacchi con droni da Mosca e da Kiev. Colloquio Rubio-Lavrov su pace

I volenterosi di Starmer "stanno cercando di organizzare una forza militare credibile, con truppe di terra, supporto aereo, eccetera. Ma si tratta di un piano soprattutto politico, per convincere Trump a fornire il 'backstop', ossia il deterrente americano di sicurezza in Ucraina". Così a Repubblica Michael Clarke, docente di Studi di Guerra al King's College di Londra. Se Trump non cambiasse idea, però, "il piano dei volenterosi sarebbe destinato a fallire. Perché, senza un forte deterrente Usa anti Russia, i soldati di peacekeeping con tutta probabilità verranno attaccati. Inoltre, stiamo parlando di un confine enorme da controllare, circa 1200 chilometri. Per un'area simile, servirebbero almeno 300mila soldati. E il peacekeeping più longevo nella storia non è durato più di 20-30 anni. Londra non manderebbe mai soldati se ci fosse il minimo rischio di venire a contatto con i russi". Il piano dei volenterosi dunque al momento "non è realistico, ma Starmer, Macron e gli altri sperano che, durante i negoziati, qualcosa possa cambiare, inclusa la posizione dell'imprevedibile Trump sul backstop. O che Putin possa abbassare le richieste". Secondo l'esperto gli scenari credibili ora sono tre: "Primo: Mosca accetta la tregua di 30 giorni e si pongono le basi per una sorta di pace che permane nel prossimo futuro. Secondo: Putin la tira per le lunghe, per settimane o mesi, e a quel punto vedremo che reazione avrà Trump. Terzo: per chiudere la vicenda, Trump fa così tante concessioni a Putin che sarà un suicidio per l'Ucraina. Allora Kiev sarà costretta a continuare a combattere per sopravvivere e l'Europa probabilmente dovrà sostenerla, schierandosi contro gli Usa. Uno scenario che davvero nessuno auspica, perché è il più pericoloso".