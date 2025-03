Mosca, nuovo attacco a Mattarella: "Menzogne sulle armi nucleari"

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha risposto a una domanda in conferenza stampa invitando il giornalista a rivolgersi al presidente della Repubblica italiana per chiedergli "su che basi si è permesso una tale falsità"

Nuovo attacco al Capo dello Stato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Le affermazioni del presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia minaccia l'Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità". Secondo quanto riportato dalla Tass Zakharova ha risposto durante una conferenza stampa a una domanda di un giornalista del sito International Reporters, secondo il quale Mattarella ha appunto accusato la Russia di minacciare l'Europa con le armi nucleari. "Ho capito bene?" ha chiesto la portavoce. "Ha dichiarato che la Russia starebbe minacciando l'Europa con le armi nucleari? Sono menzogne, è una bugia, non è vero, è un fake, è disinformazione. Le ho dato tutte le parole, scelga quella che le pare più descrittiva, oppure le usi tutte". "Di queste parole bisogna rispondere", ha proseguito Zakharova, invitando il giornalista a rivolgersi a Mattarella per chiedergli "su che basi si è permesso una tale falsità".

Le parole di Zakharova

Il presidente italiano, ha affermato ancora la portavoce, "non troverà nessuna dichiarazione da parte di nessun rappresentante della Federazione Russa che possa essere interpretata in questo modo. Il presidente del nostro Paese, i ministri, i funzionari statali hanno ripetutamente parlato di questa questione e hanno fatto di tutto affinché fake di questo tipo siano confutate". "Penso - ha insistito Zakharova - che forse il presidente dell'Italia ci ha confusi con un altro Paese. Forse lui intendeva dire che è la Francia che minaccia l'Europa con le armi nucleari, perché proprio così si possono interpretare le recenti dichiarazioni di Emmanuel Macron quando ragionava sull'apertura sull'Europa di un certo ombrello nucleare. Perché le dichiarazioni di un Paese confinante sulle armi nucleari non hanno destato una tale agitazione - si è chiesta la portavoce - mentre cominciano le fantasie su una presunta minaccia da parte della Russia? La so io la risposta: perché per sostenere il tema della russofobia e l'agenda antirussa servono dei fatti, e questi fatti non esistono".