I segreti della mensa del Conclave: cosa si mangia e cosa è vietato

Introduzione

Il conclave, momento cruciale per la Chiesa cattolica, non è solo un evento spirituale, ma anche un'occasione in cui l'organizzazione pratica gioca un ruolo fondamentale. Tra gli aspetti meno noti, ma ugualmente regolamentati, vi è l'alimentazione dei cardinali elettori. Scopriamo insieme come si nutrono durante questo periodo di clausura e quali sono le tradizioni e le regole che ne influenzano la dieta