Groenlandia, dagli Inuit alla minoranza danese: ecco chi ci vive

La Groenlandia è la più grande isola del mondo e si trova tra l’oceano Atlantico e l’oceano Artico, ad Est dell'arcipelago artico canadese. Gran parte della sua storia è influenzata dalla Danimarca, di cui tutt'oggi fa parte, insieme alle isole Faroe, come territorio semi-autonomo.

Con la Costituzione del 1953, la Groenlandia è entrata ufficialmente a far parte della Danimarca e le Nazioni Unite hanno smesso di considerarla una colonia danese. In seguito, il suo grado di autonomia è aumentato e, con il referendum del 2009, le sue competenze politiche e amministrative sono state ulteriormente ampliate.

La Groenlandia ha un proprio parlamento unicamerale (si chiama Inatsisartut in groenlandese, ndr). Il governo danese esercita le proprie prerogative sovrane determinando, in consultazione con l’autogoverno della Groenlandia, le linee-guida in materia di sicurezza, finanza e affari esteri.

©Getty