Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei per dossier Groenlandia. Non c’è l’Italia

Mondo
©Getty

Su Truth il presidente Usa ha scritto che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. “Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%" 

Donald Trump ha annunciato dazi rivolti ad alcuni Paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per lo scontro di posizioni sul dossier Groenlandia. Su Truth il presidente Usa ha scritto che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. "dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%", ha detto il tycoon sottolineando che i dazi si pagheranno "fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia”.

Trump: “Su Groenlandia i Paesi europei fanno un gioco pericoloso”

Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia "stanno giocando a questo gioco molto pericoloso" con la Groenlandia. "Hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile”, ha detto Donald Trump sul suo social Truth criticando alcuni Paesi europei. "Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, e tutti i Paesi dell'Unione Europea, e altri, per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca: la pace mondiale è in gioco!". Per Trump "Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c'è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo. Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente", ha osservato.

La protesta contro Trump in Groenlandia

Intanto oggi diverse migliaia di persone hanno manifestato nella capitale della Groenlandia contro il piano del presidente Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese. I manifestanti, tra cui il primo ministro del territorio, Jens-Frederik Nielsen, che sventolava una bandiera groenlandese, hanno intonato slogan e canti tradizionali Inuit sotto una leggera pioggia a Nuuk. Molti di loro indossavano cappellini con lo slogan "Make America Go Away" (Fate andare via l'America) - una rivisitazione del marchio Maga (Make America Great Again) di Trump. E sempre oggi diverse migliaia di persone hanno manifestato anche a Copenaghen per protestare contro Donald Trump e le sue mire sulla Groenlandia.

Groenlandia, migliaia in piazza a Copenhagen contro Trump
Mondo

Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che Washington ha bisogno del controllo dell’isola per ragioni di sicurezza. Il territorio, che dipende dalla Danimarca per la politica estera e di difesa, non solo si trova in una zona strategica ma è anche ricco di materiali ricercatissimi. Di questo si è parlato nella puntata del 14 gennaio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

