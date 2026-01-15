Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che Washington ha bisogno del controllo dell’isola per ragioni di sicurezza. Il territorio, che dipende dalla Danimarca per la politica estera e di difesa, non solo si trova in una zona strategica ma è anche ricco di materiali ricercatissimi. Di questo si è parlato nella puntata del 14 gennaio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24