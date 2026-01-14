Attualmente, i soldati danesi sono sottoposti al Comando dell'Esercito, conosciuto anche come Hærkommandoen. Le unità principali sono raggruppate in due brigate. La prima à la forza d'urto pesante della Danimarca, concepita per operazioni internazionali e conflitti ad alta intensità. Include battaglioni corazzati e di fanteria meccanizzata. La seconda è focalizzata sull'addestramento delle reclute, sulla sicurezza interna e sul supporto alle operazioni mobili. L'esercito danese combina soldati di carriera (in un numero compreso indicativamente tra le 8 e le 9mila unità) con un sistema di leva militare. Nel 2026, il governo di Copenaghen ha esteso la coscrizione obbligatoria anche alle donne e ha aumentato la durata del servizio per rafforzare i ranghi tradizionali che gestiscono l'addestramento e l'identità dei soldati, come la Guardia Reale e il Reggimento Dragoni dello Jutland. C'è poi la Guardia Nazionale, una forza di volontari di circa 50mila unità che supporta l'esercito in compiti di sicurezza nazionale e protezione delle infrastrutture.