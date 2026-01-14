Groenlandia, oggi il vertice alla Casa Bianca: partecipa anche Vance

Accanto al segretario di Stato Usa, Marco Rubio, anche il vicepresidente statunitense partecipa ai delicati colloqui di Washington con la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e l'omologo danese Lars Lokke Rasmussen. "La Groenlandia non è in vendita", ha ripetuto nelle scorse ore il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen. Ma Trump insiste

A Washington si tiene oggi il vertice sulla Groenlandia . Accanto al segretario di Stato Usa Marco Rubio, al tavolo del negoziato siede anche il vicepresidente statunitense JD Vance, che ospita alla Casa Bianca il faccia a faccia con la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e l'omologo danese Lars Lokke Rasmussen. I delicati colloqui arrivano dopo la spaccatura che si è aperta in seguito alle parole del presidente Usa Donald Trump, che non nasconde più le sue mire di controllo su un territorio considerato chiave.

La posizione di Groenlandia e Danimarca

Alla vigilia dell’incontro alla Casa Bianca, i vertici di Nuuk e Copenaghen si sono mostrati fianco a fianco in conferenza stampa e hanno esibito unità di intenti sul futuro dell’isola nell’Artico. "La Groenlandia non è in vendita", ha ripetuto il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen, mettendo in chiaro che l'isola "non vuole essere comprata né controllata" da Washington. "Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l'Unione Europea", ha aggiunto. Resistere a una "pressione del tutto inaccettabile da parte del nostro alleato più stretto" non è stato facile, ha ammesso la leader danese Mette Frederiksen, avvertendo che "la parte più difficile è ancora da affrontare". Ha aggiunto, poi, che deve essere la Nato a fare da scudo alle mire di Trump, difendendo il territorio autonomo come "ogni altro millimetro" dei suoi confini.

La posizione di Nato ed Europa

Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza, ha assicurato che tra gli alleati - Stati Uniti compresi - “c'è accordo" sul rafforzamento della presenza nell'Artico. E si attendono "nuovi passi" sul dispiegamento di una missione, la Arctic Sentry, vista da Londra, Berlino e Parigi come viatico per raffreddare le ambizioni statunitensi. Nel solco delle richieste danesi e groenlandesi di una tutela Nato rafforzata, Regno Unito e Germania hanno avviato colloqui per lo stazionamento di truppe sull'isola e, tra gli europei, è sempre più corale la spinta per una missione ad hoc che potrebbe scoraggiare il tycoon dall'avanzare, mostrando disponibilità ad assumersi la propria quota di responsabilità.