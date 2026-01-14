Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Groenlandia, oggi il vertice alla Casa Bianca: partecipa anche Vance

Mondo
©Getty

Accanto al segretario di Stato Usa, Marco Rubio, anche il vicepresidente statunitense partecipa ai delicati colloqui di Washington con la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e l'omologo danese Lars Lokke Rasmussen. "La Groenlandia non è in vendita", ha ripetuto nelle scorse ore il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen. Ma Trump insiste

ascolta articolo

A Washington si tiene oggi il vertice sulla Groenlandia. Accanto al segretario di Stato Usa Marco Rubio, al tavolo del negoziato siede anche il vicepresidente statunitense JD Vance, che ospita alla Casa Bianca il faccia a faccia con la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e l'omologo danese Lars Lokke Rasmussen. I delicati colloqui arrivano dopo la spaccatura che si è aperta in seguito alle parole del presidente Usa Donald Trump, che non nasconde più le sue mire di controllo su un territorio considerato chiave.

La posizione di Groenlandia e Danimarca

Alla vigilia dell’incontro alla Casa Bianca, i vertici di Nuuk e Copenaghen si sono mostrati fianco a fianco in conferenza stampa e hanno esibito unità di intenti sul futuro dell’isola nell’Artico. "La Groenlandia non è in vendita", ha ripetuto il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen, mettendo in chiaro che l'isola "non vuole essere comprata né controllata" da Washington. "Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l'Unione Europea", ha aggiunto. Resistere a una "pressione del tutto inaccettabile da parte del nostro alleato più stretto" non è stato facile, ha ammesso la leader danese Mette Frederiksen, avvertendo che "la parte più difficile è ancora da affrontare". Ha aggiunto, poi, che deve essere la Nato a fare da scudo alle mire di Trump, difendendo il territorio autonomo come "ogni altro millimetro" dei suoi confini.

La posizione di Nato ed Europa

Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza, ha assicurato che tra gli alleati - Stati Uniti compresi - “c'è accordo" sul rafforzamento della presenza nell'Artico. E si attendono "nuovi passi" sul dispiegamento di una missione, la Arctic Sentry, vista da Londra, Berlino e Parigi come viatico per raffreddare le ambizioni statunitensi. Nel solco delle richieste danesi e groenlandesi di una tutela Nato rafforzata, Regno Unito e Germania hanno avviato colloqui per lo stazionamento di truppe sull'isola e, tra gli europei, è sempre più corale la spinta per una missione ad hoc che potrebbe scoraggiare il tycoon dall'avanzare, mostrando disponibilità ad assumersi la propria quota di responsabilità.

Vedi anche

Groenlandia, premier: "Tra Danimarca e gli Usa scegliamo la prima"

Il vertice a Washington

Tutto per ora fermo, in attesa di capire cosa uscirà dal vertice di Washington. A pesare sugli equilibri è la presenza a sorpresa del vicepresidente Vance: lo scorso marzo, approdato senza invito sull'isola, aveva accusato la Danimarca di scarso impegno sulla sicurezza, bollandola come una "cattiva alleata". Accuse rilanciate con sempre più assertività da Trump - con la giustificazione della presenza di Russia e Cina nella regione - e respinte da Copenaghen, che rivendica invece investimenti per circa 14 miliardi di dollari volti a rafforzare la presenza militare nell'estremo nord. Il tycoon, intanto, insiste, dichiarando di preferire il controllo dell'isola alla presenza americana nella Nato e definendo l'annessione della Groenlandia "psicologicamente importante".

Vedi anche

Dal Venezuela a Iran fino alla Groenlandia, i fronti aperti da Trump

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/9
Economia

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto “leggero”, mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Proteste Iran, Trump: "Prendete il controllo, l'aiuto è in arrivo"

live Mondo

Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a "prendere il controllo delle...

Guerra Ucraina, attacco di Kiev su Rostov: un morto. LIVE

live Mondo

Èdi un morto e quattro feriti il bilancio di un attacco notturno sulla città russa. Le forze...

Rogo Crans-Montana, per Jessica Maric no domiciliari ma obbligo firma

Mondo

Jessica Maric, proprietaria col marito Jaques Moretti del locale in cui è scoppiato il rogo nella...

Elezioni in Uganda, Bobi Wine sfida Museveni. Lo scenario politico

Mondo

Il 15 gennaio nel Paese africano si svolgono le elezioni generali per scegliere il presidente e i...

Venezuela, Trentini e Burlò in Italia. Meloni: "Bentornati a casa"

Mondo

I due connazionali, finalmente liberi, sono arrivati in Italia dal Venezuela, a bordo di un...

Mondo: I più letti