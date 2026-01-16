Groenlandia, scattata la missione "Arctic Endurance": cosa sapere

Dopo l’arrivo dei primi militari in Groenlandia è arrivata la risposta da parte della Casa Bianca, secondo cui la presenza di truppe europee sull’isola non inciderà rispetto alle decisioni di Donald Trump. Rimasta senza effetti oltreoceano - sotto il continuo pressing di quello che è stato definito un "bisogno strategico” da parte degli Stati Uniti di mettere le mani sulla Groenlandia - l'iniziativa europea ha suscitato la reazione di Mosca. L'Artico è già entrato in fase di "militarizzazione accelerata" da parte della Nato, ha attaccato il Cremlino per voce della sua ambasciata in Belgio, esprimendo "seria preoccupazione" per la mobilitazione alleata nell'estremo nord. La Russia, in questo senso, ha fatto sapere, dal suo punto di vista, che i Paesi della Nato, in particolare la Danimarca, stanno usando lo spettro di una minaccia della Cina e della Russia per espandere la loro presenza nella regione. Questo il pensiero dell'ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin, in una intervista all'agenzia Tass. "La Russia non coltiva piani aggressivi contro i suoi vicini nell'Artico, non li minaccia con azioni militari, e non cerca di acquisire i loro territori", ha detto, dopo che la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha sottolineato che la Russia non avrebbe lasciato senza risposta azioni contro i suoi interessi nella sicurezza nella regione artica.

Cremlino - ©IPA/Fotogramma