Groenlandia, cosa pensano elettori repubblicani delle mosse di Trump

La comunità internazionale ha reagito in maniera negativa alle pressioni del presidente Usa sull’isola, ma qual è stata la risposta della società statunitense alle mire del tycoon? Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda giovedì 15 gennaio 2026
Donald Trump continua a insistere sulla necessità per gli Stati Uniti di ottenere il controllo della Groenlandia. Se la comunità internazionale ha reagito in maniera negativa a queste mosse, qual è stata invece la risposta della società statunitense alle mire del tycoon? Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda giovedì 15 gennaio 2026. Secondo gli ultimi sondaggi, gli elettori repubblicani - quindi quelli che hanno portato Trump alla Casa Bianca - non sembrano entusiasti: il 40% approva le azioni del presidente, il 14% disapprova mentre la maggioranza relativa, il 46%, non sa come esprimersi a riguardo.
L’ipotesi di una conquista della Groenlandia
I numeri cambiano sensibilmente quando si chiede agli elettori repubblicani che cosa pensano di un eventuale intervento militare statunitense per conquistare la Groenlandia. Secondo il sondaggio di IPSOS-Reuters, infatti, solamente l’8% di chi vota Trump è favore mentre il 60% si è detto contrario. Il 32% del campione, infine, non sa.
Leggi anche
Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: "Dialogo e diplomazia"
La popolarità di Donald Trump
Tutto questo arriva in un contesto in cui la popolarità di Donald Trump negli Stati Uniti non è positiva. La recente media dei sondaggi nel Paese, infatti, mostra che il 54,8% degli americani disapprova l’operato del presidente Usa mentre solamente il 42,6% lo approva. Infine il 2,6% non si esprime.
Leggi anche
Dopo Caracas Teheran, perché Putin non reagisce gli attacchi di Trump?
L’operato di Trump sull’inflazione
Infine, andando ad osservare un tema caldo come quello del costo della vita, la media dei sondaggi sull’operato di Donald Trump peggiora ulteriormente: infatti solamente il 36,8% sostiene le azioni del presidente mentre il 61,2% si dichiara in disaccordo. Il 2%, infine, non sa.
Vedi anche
Trump minaccia di invocare l'Insurrection Act in Minnesota
Sky TG24
Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?
Il presidente degli Stati Uniti ha detto che Washington ha bisogno del controllo dell’isola per ragioni di sicurezza. Il territorio, che dipende dalla Danimarca per la politica estera e di difesa, non solo si trova in una zona strategica ma è anche ricco di materiali ricercatissimi. Di questo si è parlato nella puntata del 14 gennaio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24