Trump insiste: "Troveremo una soluzione, ci serve per la sicurezza nazionale". Ma i leader di Nuuk e Copenaghen sono fermi nelle posizioni: "Inaccettabile". Svezia, Francia e Germania hanno già mandato sull'isola un contingente militare per partecipare, su richiesta danese, a operazioni di esercitazione, che non piacciono al Cremlino ascolta articolo

Tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti non c’è alcuna intesa sul futuro dell’isola nell’Artico: il vertice di Washington non ha portato nuovi sviluppi. Donald Trump insiste per prenderne il controllo “per motivi di sicurezza nazionale”, prima che lo facciano – dice – Russia o Cina. Intanto, come annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron, da Parigi è arrivato in Groenlandia un contingente di militari per partecipare all'operazione Artic Endurance - "su richiesta della Danimarca" - raggiungendo così un gruppo di soldati svedesi, nell’ambito di esercitazioni in coordinamento con Copenaghen. E anche la Germania invierà i primi soldati della Bundeswehr già questa settimana. Mosca guarda attentamente a cosa succede: "La situazione che si sta sviluppando alle alte latitudini è per noi motivo di massima preoccupazione”, dice l’Ambasciata russa.

Groenlandia: "Gli Usa non ci controlleranno". Trump: "Troveremo soluzione" L’incontro a Washington tra i leader di Danimarca e Groenlandia con le istituzioni americane ha solo cementificato le rispettive posizioni. “Non vogliamo che gli Stati Uniti ci controllino", ha sintetizzato la ministra degli Esteri groenlandese, Vivian Motzfeldt, in conferenza stampa. Il suo omologo danese, Lars Løkke Rasmussen, è tornato a definire “inaccettabile” non rispettare l'integrità del territorio della Groenlandia". E anche la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo sceglie l’aggettivo “inaccettabili” per parlare delle dichiarazioni dell’amministrazione Trump sulla questione, come messo nero su bianco nella dichiarazione approvata per esprimere sostegno alla Groenlandia. Il tycoon, dal canto suo, non demorde: “Troveremo una soluzione”. Vedi anche Il post della Casa Bianca: "Da che parte stai, groenlandese?"

La Nato rafforza la propria presenza in Groenlandia Per il fronte Copenaghen-Nuuk e Bruxelles, è soltanto la Nato - essendo la Groenlandia parte del Regno di Danimarca, membro dell'Alleanza - che deve occuparsi della sicurezza dell'isola. Così, assicura il premier groenlandese Mute Edege, "è previsto un aumento del numero di voli e navi militari" della Nato. Russia: "La Nato aumenta presenza militare con falso pretesto minaccia di Mosca e Pechino" La Russia accusa ancora una volta la Nato di voler destabilizzare gli equilibri. "Invece di un lavoro costruttivo all'interno delle istituzioni specializzate esistenti, in primo luogo il Consiglio Artico, la Nato ha intrapreso un percorso di militarizzazione accelerata del Nord, aumentando la sua presenza militare con il falso pretesto di una crescente minaccia da parte di Mosca e Pechino", si legge in un commento dell'Ambasciata russa in Belgio, arrivato in risposta a una domanda del quotidiano russo Izvestia e ripreso dall'ufficio stampa. Leggi anche Perché in Groenlandia è in gioco il destino della Nato