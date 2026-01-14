Il post della Casa Bianca: "Da che parte stai, groenlandese?"

"Da che parte stai, groenlandese?". È la domanda che si legge sul post pubblicato dalla Casa Bianca su X. Nell'immagine, dal taglio volutamente caricaturale, una slitta trainata da cani - simbolo stereotipato dell'isola - si trova davanti a un bivio geopolitico. A sinistra, gli Stati Uniti, rappresentati come la strada verso un futuro "radioso". A destra, la "tempesta" che porta verso Russia e Cina. Un messaggio semplice, diretto e chiaramente provocatorio, che arriva in un momento in cui l'isola più grande del mondo è al centro della competizione globale.

Il post gioca su una contrapposizione netta: Washington come partner affidabile, garante di stabilità e sviluppo; Mosca e Pechino come minaccia, incarnate da un cielo scuro e tempestoso. La scelta narrativa è volutamente binaria, quasi propagandistica, e punta a rafforzare l'idea che la Groenlandia debba schierarsi senza esitazioni con gli Stati Uniti.