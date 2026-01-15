Offerte Sky
Trump minaccia di invocare l'Insurrection Act in Minnesota

Mondo

Resta alta la tensione negli Stati Uniti e nuovi scontri sono avvenuti a Minneapolis dopo che un agente dell'Ice ha sparato ad un immigrato venezuelano, ferendolo a una gamba. Ad una settimana di distanza dal caso che ha fatto il giro del mondo, quando un altro agente ha ucciso l'attivista Renée Good in un'operazione per la deportazione di persone senza regolare permesso di soggiorno

L’escalation degli ultimi giorni ha indotto Donald Trump a minacciare – sul social Truth - per l'ennesima volta, l'uso dell'Insurrection Act: "Se i politici corrotti del Minnesota non rispetteranno la legge e non impediranno agli agitatori professionisti e agli insorti di attaccare i patrioti dell'Ice, che stanno solo cercando di fare il loro lavoro, attiverò l'Insurrection Act, come molti presidenti hanno fatto prima di me, e porrò rapidamente fine a questa farsa che si sta consumando in quello che un tempo era un grande Stato".

Cos'è l'Insurrection Act

L'Insurrection Act è una legge del 1807 che in condizioni di emergenza conferisce al presidente Usa il potere di schierare a livello nazionale le forze militari contro i cittadini americani e di federalizzare le unità della Guardia Nazionale dei singoli Stati. L'ultima volta fu invocato nel 1992 dall'allora presidente George Bush padre, su richiesta del governatore repubblicano della California, alle prese con rivolte senza precedenti a Los Angeles dopo l'assoluzione dei poliziotti che l'anno precedente avevano picchiato brutalmente Rodney King, un automobilista nero. 

